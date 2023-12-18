Наставник «Зенита» Семак рассказал, переход в какие клубы стоит рассмотреть Пиняеву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном переезде нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в Европу.

По мнению Семака, 19-летнему футболисту есть смысл продолжить карьеру в одном из ведущих турецких клубов или же в Саудовской Аравии, где он получит возможность хорошо заработать.

«Есть ли смысл Пиняеву ехать в чемпионаты не из топ-5 Европы? Если мы берём «Фенербахче» или «Галатасарай», это шикарные команды, которые очень серьёзного уровня по европейским меркам, конечно, приглашение туда нужно заслужить», — сказал Семак на YouTube-канале Let’s Talk MGIMO.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.