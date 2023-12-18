Мостовой заявил, что может начеканить мяч 1000 раз

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой рассказал о том, сколько раз он может начеканить мяч.

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить. Когда мне было 6 лет я мог до утра чеканить. В школу шел и жонглировал мячом», - приводятся слова Мостового на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что минувшим летом Александр начал обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

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