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Мостовой заявил, что может начеканить мяч 1000 раз

18 Декабря 2023 • 11:11 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой рассказал о том, сколько раз он может начеканить мяч.

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить. Когда мне было 6 лет я мог до утра чеканить. В школу шел и жонглировал мячом», - приводятся слова Мостового на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что минувшим летом Александр начал обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

Мостовой: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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