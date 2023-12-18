Радимов назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, кто может заменить на посту главного тренера «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля.

«Кто придёт вместо Абаскаля, Валерий Карпин? Там (Александр) Мостовой есть (смеётся). Моё мнение: Карпин - идеальная фигура для «Спартака», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что трудовое соглашение Абаскаля с «красно-белыми» рассчитано до середины 2025 года. После 18 туров чемпионата России спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва «народная команда» встретится с петербургским «Зенитом».