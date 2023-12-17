​Деменко назвал игрока, наиболее разочаровавшего его в нынешнем сезоне РПЛ

После восемнадцати туров или шестидесяти процентов дистанции российский чемпионат ушел на перерыв, возобновятся его матчи только в первый день весны. Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко назвал имя игрока, который разочаровал его больше всего по итогам прошедших восемнадцати туров. Это, по его словам, перешедший из ЦСКА в «Спартак» Хесус Медина:

- Медина, скорее всего. В «Спартаке» не смог заиграть, уйдя из ЦСКА», - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

Парагвайский футболист обошелся «красно-белым» в семь миллионов евро. Он забил два гола и сделал две голевые передачи.