​В «Спартак» может перейти «тракторист»

Московский «Спартак» может усилиться за счет Милоша Луковича - молодого сербского нападающего, которого хочет подписать Пол Эшуорт, об этом сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру». Английский функционер выполняет должности спортивного директора в московском клубе.

Луковичу восемнадцать лет, он является воспитанником сербского клуба «ИМТ» - крупнейшего в бывшей Югославии предприятия по производству тракторов и сельхозтехники. В прошлом сезоне команда стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата Сербии, выбралась в высшую лигу и ее игроки стали получать больше внимания от скаутов. В том числе и от российских.