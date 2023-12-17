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Лепёхин - о Венделе: «Если человек не хочет играть, то не нужно его насильно заставлять» эксклюзив

17 Декабря 2023 • 22:45 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о возможном уходе Вендела зимой.

- «Зенит» по-любому останется фаворитом чемпионата. Но если Вендел уйдет, то в той или иной степени это скажется на команде. Прогнозировать не буду, но нужно сказать, что Вендел определяет результат сейчас в «Зените». Он один из ключевых игроков.

Но стоит отметить, что если человек не хочет играть, то не нужно его насильно заставлять. Уговаривать не надо. Это тупиковый путь. Дело в том, что в таком случае футболист будет немотивированным. Когда все хорошо у команды, то и он выглядит великолепно. А когда какие-то проблемы, то ему все равно. Он тоже не будет стремиться решать их. Человек, не переживающий за результат, не будет в сложной ситуации помогать его добывать. Если взять исключительно его навыки, то Вендел - один из лучших игроков в РПЛ. Когда он в хорошем настроении, он может в одиночку решить исход матча. Его индивидуальное мастерство на высоте, тут не поспоришь», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин Маркус Вендел ещё теги
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