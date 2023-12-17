В «Факеле» заявили, что Мелёшин пригодился бы клубу

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался об информации, что воронежский клуб заинтересован в услугах нападающего московского «Спартака» Павла Мелёшина.

Спортивный функционер отметил, что форвард является хорошим футболистом, и он точно бы мог пригодиться команде.

«Не хотелось бы говорить о том, интересуемся мы им сейчас или нет. Со «Спартаком» мы пока не вели переговоры. Все остальное — додумки», - приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

Контракт 19-го футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне РПЛ Мелёшин провел на поле всего 82 минуты.