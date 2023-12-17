Агенты Роши: Мы не ведём никаких переговоров

В агентстве Sferico Sportsand Management, которое представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались об информации, что в услугах бразильца заинтересован «Трабзонспор».

Ранее СМИ сообщали, что турецкий клуб сделал предложение «армейцам» в размере пяти миллионов евро.

«Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем», - заявили в агентстве в разговоре со Sport24.

Напомним, что контракт футболиста со столичной командой закончится через 1,5 года.

В текущем сезоне Роша принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.