Агенты Роши: Мы не ведём никаких переговоров

В агентстве Sferico Sportsand Management, которое представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались об информации, что в услугах бразильца заинтересован «Трабзонспор».
Ранее СМИ сообщали, что турецкий клуб сделал предложение «армейцам» в размере пяти миллионов евро.
«Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем», - заявили в агентстве в разговоре со Sport24.
Напомним, что контракт футболиста со столичной командой закончится через 1,5 года.
В текущем сезоне Роша принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
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