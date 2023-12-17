В «Пари НН» подтвердили интерес к полузащитнику «Алании» Царукяну

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался об информации, что нижегородский клуб заинтересован в услугах атакующего полузащитника «Алании» Валерие Царукяне.

«Сам футболист нам интересен, но предложений по его приобретению мы не делали», - приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «Пари НН» сделал официальное предложение команде из Владикавказа в размере чуть больше 20 миллионов рублей.

В текущем сезоне Первой лиги Царукян отметился одним забитым мячом за 20 проведенных игр. Также на его счету четыре результативные передачи партнёрам по команде.