​Жоазиньо хочет вернуться в российский футбол

Атакующий полузащитник Жоазиньо, который в настоящий момент представляет бразильский «Новуризонтино», выразил желание снова поиграть в России.

Напомним, что Жоазиньо ранее выступал за «Краснодар», московское «Динамо» и «Сочи». По завершению сезона 2022/2023 контракт бразильца с сочинским клубом истёк.

«Мне было бы очень интересно снова поиграть в России, если поступит предложение. Но пока ничего нет», - цитирует Жоазиньо «Чемпионат».

В конце декабря Жоазиньо отметит 35-й день рождения. В Российской премьер-лиге бразилец провёл 291 матч, в которых записал на свой счёт 40 голов и 69 результативных передач на партнёров.