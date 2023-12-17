​Алдонин: «Галицкий трепетно относится к «Краснодару», это вызывает уважение»

В российском чемпионате позади уже шестьдесят процентов турнирной дистанции, лидирует в турнирной таблице «Краснодар», и бывший футболист российской сборной и ЦСКА Евгений Алдонин считает это плодом работы президента клуба Сергея Галицкого. Именно в его заботе о клубе Алдонин видит корень нынешних успехов клуба.

- Я очень рад за Сергея Галицкого и «Краснодар». Очень хотелось бы, чтобы они, возможно, стали чемпионами. Вызывает уважение то, как Галицкий трепетно относится к футболу и своему клубу — детищу, - цитирует слова Алдонина Betonmobile.com.

Российский чемпионат возобновится первого марта.