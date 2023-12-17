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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Алдонин: «Галицкий трепетно относится к «Краснодару», это вызывает уважение»

17 Декабря 2023 • 21:11 Комментировать

В российском чемпионате позади уже шестьдесят процентов турнирной дистанции, лидирует в турнирной таблице «Краснодар», и бывший футболист российской сборной и ЦСКА Евгений Алдонин считает это плодом работы президента клуба Сергея Галицкого. Именно в его заботе о клубе Алдонин видит корень нынешних успехов клуба.

- Я очень рад за Сергея Галицкого и «Краснодар». Очень хотелось бы, чтобы они, возможно, стали чемпионами. Вызывает уважение то, как Галицкий трепетно относится к футболу и своему клубу — детищу, - цитирует слова Алдонина Betonmobile.com.

Российский чемпионат возобновится первого марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Евгений Алдонин
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