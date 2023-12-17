Тикнизян: Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов

Игрок московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе в европейский чемпионат не самого высокого уровня.

Игрок сборной Армении отметил, что ему ближе всего по стилю чемпионат Испании, но он также не отказался бы попробовать свои силы и в чемпионате Бельгии, ведь, по его мнению, он далеко не футболист для топ-5 чемпионатов.

«Я субъективен и самокритичен. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего», - приводит слова Тикнизяна Sport24.

Контракт 24-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.