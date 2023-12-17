«Трабзонспор» рассматривает вариант с покупкой защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, об этом сообщает Haber61.

По данным источника, турецкий клуб планирует усилить позицию центрального защитника, а бразилец является первым номером в списке на усиление. Также отмечается, что «Трабзонспор» в ближайшее время сделает официальное предложение, а сумма трансфера может составить пять миллионов евро.

Контракт 28-летнего футболиста с российской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Роша принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.