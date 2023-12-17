​Известен претендент на спартаковца Мелёшина

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно ради получения большего количества игрового времени. Согласно информации Metaratings, арендовать Мелёшина хочет «Факел». При этом решения по этому варианту «Спартак» и футболист пока не приняли.

Ранее Мелёшин допускал свой уход из «Спартака». 19-летний футболист говорил, что хотел бы играть больше.

В сезоне 2023/2024 Павел Мелёшин поучаствовал в восьми матчах «Спартака», проведя на поле 318 минут. На счету форварда один забитый гол.

«Спартак» ушёл на зимние каникулы на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.