Быстров: «Спартак» должен бороться за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Это головная боль руководства клуба, люди, работающие там, получают за это большие деньги. Команда должна бороться за чемпионство, а не за пятое место и рассказывать – «какие мы хорошие», — цитирует Быстрова RT на русском.

После 18 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Абаскаля 30 очков, которые позволяют «красно-белым» занимать пятую позицию в турнирной таблице.

Быстров: «Абаскаля надо убирать»