Непомнящий: «У меня нет уверенности, что «Краснодар» удержит лидерство»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что в первой части сезона «быки» произвели на него большое впечатление, и видно, что руководство клуба проделывает серьёзную работу.

«У «Краснодара» есть чемпионские амбиции, но иногда этого недостаточно. На данный момент у меня нет уверенности, что «Краснодар» удержит лидерство — весной будет виднее», - приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, что после 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два балла.