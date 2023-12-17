Юлия Ефимова вышла на старт заплыва в костюме спартаковского гладиатора

Именитая российская пловчиха Юлия Ефимова вышла на финал заплыва на дистанции 100 метров брассом на Кубке Владимира Сальникова в костюме спартаковского гладиатора.

На её голове была ростовая куклы гладиатора, она вышла с мечом в руке и в плаще красно‑белого цвета.

«Легенда плавания вышла на старт в костюме спартаковского гладиатора! Это было мощно», - говорится в официальном телеграм-канале женского московского «Спартака».

Стоит отметить, что 31-летняя шестикратная чемпионка мира заняла второе место в заплыве, уступив лишь Юлии Чикуновой, которая поддерживает питерский «Зенит».