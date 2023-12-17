Жуков назвал двух лучших игроков РПЛ

Экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков ответил на вопрос о лучших футболистах чемпионата России по итогам 2023 года.

«По моему мнению, игрок года РПЛ — Кассьерра, он все-таки наш лучший бомбардир. Но мне еще нравится Сперцян. Вот эта парочка — лучшие в нашей лиге в этом году», — заявил Жуков изданию «Спорт-Экспресс».

После 18 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», за который успешно выступает Эдуард Сперцян. В активе «быков» 38 очков. На второй позиции располагается «Зенит» вместе с Матео Кассьеррой. Команда с берегов Невы отстает от первой строчки на два балла.

Возобновление чемпионата России после зимней паузы произойдет в начале марта 2024 года.