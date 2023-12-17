Пономарёв: Черданцев – лучший комментатор футбола, надо брать пример с него

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о комментаторе Георгие Черданцеве.

Напомним, что недавно Черданцев впервые в своей карьере комментатора получил ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

Пономарёв отметил, что на телевидении должны работать специалисты, которые разбираются в футболе не понаслышке.

«Надо брать пример с Черданцева. Мне кажется, это самый лучший комментатор футбола. Он знает футбол изнутри. Мне нравится его речь, он успевает объяснять ситуации на футбольном поле», - приводит слова Пономарёва Legalbet.