Жуков считает, что Абаскаль — это тренер не уровня «Спартака»

Экс-глава Олимпийского комитета России и поклонник «Спартака» Александр Жуков поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту рулевого «красно-белых».

«Абаскаль — это тренер не уровня «Спартака». Давно говорю, что предпочел бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца», — заявил Жуков «Спорт-Экспрессу».

По итогам 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 30 зачетных баллов.

Действующий трудовой договор 34-летнего испанца с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.

Ранее появилась информация, что новым тренером «Спартака» может стать экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.