Форвард «Факела» Максимов — о поле в Воронеже: Оно для всех одинаково, сильно гнобить его я бы не стал

Нападающий «Факела» Максим Максимов высказался о состоянии газона на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

Форвард отметил, что поле одинаковое для всех, и, по его мнению, не стоит его гнобить, да и к тому же не у всех команд идеальные газоны.

«А насчет поля… Например, в игре со «Спартаком» оно было для обеих команд одинаковым, мы играли в равных условиях», - приводит слова Максимова «Чемпионат».

Напомним, что после матча 13-го тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и московским «Спартаком» наставник «красно-белых» раскритиковал состояние газона на поле в Воронеже.