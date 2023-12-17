Боков: «Крылья Советов» могут ворваться в борьбу за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о фаворитах Российской премьер-лиги в борьбе за трофей.

«У нас теперь два фаворита – «Зенит» и «Краснодар». У них и развернется борьба во второй части. Хотя не стану исключать «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», — цитирует Бокова Metaratings.

При этом эксперт считает, что в борьбу за золото могут ворваться «Крылья Советов», ведь это «темная лошадка».

Лидером чемпионата России после 18 туров является «Краснодар» (38 очков). На второй позиции идет «Зенит» (36), а замыкает тройку «Динамо» (32).

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу. Возобновление турнира запланировано на начало марта.

