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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боков: «Крылья Советов» могут ворваться в борьбу за чемпионство

17 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о фаворитах Российской премьер-лиги в борьбе за трофей.

«У нас теперь два фаворита – «Зенит» и «Краснодар». У них и развернется борьба во второй части. Хотя не стану исключать «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», — цитирует Бокова Metaratings.

При этом эксперт считает, что в борьбу за золото могут ворваться «Крылья Советов», ведь это «темная лошадка».

Лидером чемпионата России после 18 туров является «Краснодар» (38 очков). На второй позиции идет «Зенит» (36), а замыкает тройку «Динамо» (32).

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу. Возобновление турнира запланировано на начало марта.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Максим Боков ещё теги
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