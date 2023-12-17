​Бушманов прокомментировал возможный уход Джикии из «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» и ЦСКА, Евгений Бушманов, прокомментировал новости о том, что Георгий Джикия может сменить московский «Спартак» на лидера нынешнего чемпионата России - «Краснодар». Бушманов считает это серьезной потерей для «красно-белых» и усилением «Краснодара»:

- Джикия, безусловно, очень сильный игрок. Георгий уже много лет в «Спартаке», достаточно давно он капитан команды. Тут вопрос в его готовности и состоянии. Если он будет в своей лучшей форме, разумеется, он будет полезен и для «Спартака», и для «Краснодара», - цитирует слова Джикии Rusfootball.info.

Российский чемпионат возобновится в первый день весны, когда будут сыграны матчи девятнадцатого тура.