Боков: У ЦСКА призрачные шансы на чемпионство

Экс-игрок ЦСКА Максим Боков поделился мнением о шансах «красно-синих» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Хоть и немного игр осталось во второй части, но ЦСКА никогда не сдается. На чемпионство шансы может и призрачные, но они будут биться до конца, это однозначно», — приводит слова Бокова Metaratings.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв. По итогам 18 туров команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице, сумев набрать 28 очков.

Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 38 зачетных баллов.

В 19-м туре РПЛ, который пройдет в начале марта, ЦСКА сыграет с «Оренбургом».