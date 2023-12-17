Тарханов: «Уход Мелёшина не станет для «Спартака» потерей»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился своим мнением о потенциальной потере «Спартака» - в случае, если Павел Мелёшин будет сдан в аренду. Тарханов не видит в этом особой проблемы, считая, что в распоряжении руководства московского клуба есть достаточно много квалифицированных игроков.

- Не думаю, что это потеря. У «красно-белых» достаточно опытных нападающих. Но, если молодому нет места, то, конечно, лучше уходить в аренду. Это и для футболиста будет хорошо, и для «Спартака», потому что потом все равно вернут его, - цитирует слова Тарханова Rusfootball.info.

В девятнадцатом туре российского чемпионата московский клуб сразится с питерским «Зенитом», но это случится лишь в первый день весны.