​Гладилин: «Спартак» сыграл ниже своих возможностей»

Российский чемпионат ушел на длительную зимнюю паузу, позади восемнадцать туров, или шестьдесят процентов турнирной дистанции. Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что москвичи пока что выступили ниже своих возможностей. Сейчас «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

- Я кого-то именно выделить не стану, потому что, в принципе вся команда сыграла ниже своих возможностей. Кого-то выделять, кого-то опускать мне не хотелось бы, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

В девятнадцатом туре «Спартак» сыграет с питерским «Зенитом», это случится в девятнадцатом туре, первого марта.