​Быстров предвидел, что «Зенит» не будет лидером в межсезонье

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров дал комментарий по поводу выступления команды Сергея Семака в первой части сезона Премьер-лиги.

Как известно, на зимнюю паузу «Зенит» ушёл на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» после восемнадцати туров команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

«Я предвидел, что «Зенит» не будет на первом месте перед зимней паузой. Невозможно всегда лидировать, да и другие клубы должны навязывать конкуренцию. Но главный фаворит – всегда «Зенит», - цитирует Быстрова Sport24.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.