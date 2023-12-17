Тикнизян: Матчи за сборную Армении компенсирует отсутствие еврокубков для России

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о выступлениях за сборную Армении.

Игрок отметил, что матчи за национальную команду компенсируют отсутствие еврокубков для России, и это очень многое значит для него, но при этом он дал понять, что это не самач сильная сборная Армении, которую он может вспомнить.

«Посильнее была, когда играли Мхитарян, Мовсисян, Юрченко, Березовский. То поколение было топовым. Мхитарян — пример хорошего человека для меня», - приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Напомним, что Тикнизян выступал за юниорские сборные России, но в марте этого года принял решение сменить спортивное гражданство.