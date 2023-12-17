​Боков – о тренере «Сочи» Морено: «Не думаю, что он очень превосходит наших специалистов»

Экс-игрок «Зенита» Максим Боков отреагировал на назначение Роберта Морено на должность главного тренера «Сочи».

По словам Бокова, он выступает за то, чтобы давать шанс российским специалистам, а не приглашать иностранцев.

«Я тоже отечественный тренер и ратую только за то, чтобы в нашем чемпионате были отечественные тренеры. Не думаю, что он очень превосходит наших специалистов. Но это выбор «Сочи», выбор хозяев клуба. Что мы можем сделать?» - цитирует Бокова Metaratings.

После восемнадцати туров «Сочи» располагается на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда смогла раздобыть одиннадцать зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится в начале марта.