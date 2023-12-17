Тарханов назвал клуб, который подойдёт Мелёшину для аренды

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о возможном уходе форварда «красно-белых» Павла Мелёшина. Ранее игрок заявил, что готов уйти в аренду для получения игровой практики.

По мнению специалиста, уход Мелёшина не ослабит «Спартак», ведь в составе команды есть много опытных игроков.

«Какая команда подошла бы ему для аренды? «Урал», думаю, подойдет. В принципе любая команда, но лучше бы, наверное, из первой восьмерки. Почему назвал «Урал»? Там есть все условия для прогресса», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

В текущем сезоне 19-летний Мелёшин принял участие в восьми матчах во всех турнирах и забил один гол.