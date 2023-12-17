Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об идее введения критериев для тренеров-иностранцев, работающих в России.

- Обсуждает вопрос введения определенных критериев для тренеров-иностранцев на работу в России. Как думаете, должны ли учитываться какие-то ограничения при назначении иностранного наставника в наши клубы?

- Это должно касаться не только тренеров, но и футболистов. Вот будут сейчас приезжать иностранные специалисты со своим тренерским штабом, и куда деваться нашим наставникам? Если, конечно, у человека высокий уровень, и он добивался чего-то с европейскими командами или сборной, такого и надо приглашать. Но мы видим тренеров, как Абаскаль или Морено, который принимает «Сочи».

- Но у Морено внушительный послужной список. Он тренировал «Гранаду» и «Монако», работал в тренерском штабе сборной Испании, «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». Он соответствует уровню РПЛ?

- Его уже назначили, и все равно мы будем судить по результатам. Самое главное, чтобы было развитие клуба и футболистов.

- А как это определить до прихода тренера в команду? Никто не знает, получится у него или нет.

- Яркий пример Шварца в «Динамо». Он смог вывести клуб на новый уровень и развить игроков.

- Да, но Шварц – молодой тренер и нигде особо не работал. Получается, он не попал бы под новые критерии.

- Его назначили, он свое дело сделал. А если тот же Абаскаль или Морено не сделают, тогда клуб должен платить за них отчисления. Раньше команды платили за иностранных наставников и их помощников.

- Вы предлагаете вернуться к этой системе? Тогда это будет привилегией богатых клубов.

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- Естественно. А почему мы должны страдать? У Ярошика не получилось и что? Если тренер ничего не добился, и его убрали, значит, пусть клуб платит за это. Тогда люди будут думать, приглашать иностранных специалистов или нет.

- Но ведь эти тренеры помогают развивать нашу лигу, потому что у них другие взгляды на футбол, свое видение.

- А у наших тренеров есть видение футбола? Они были хорошими игроками и теперь работают во Второй лиге в ФНЛ, и шанса на повышение у них почти нет.

- Но у нас в РПЛ работают Игнашевич, Галактионов, был до недавнего времени Точилин.

- Ну, да. А сколько их в низших лигах? По каким критериям Абаскаль возглавил «Спартак»? Или тот же Морено? Когда на первый план будут выходить деньги, руководители клубов будут их считать. И они задумаются, стоит ли приглашать иностранцев? Если взяли игрока, и он что-то сделал для нашего футбола – пожалуйста, приглашайте. Нет – тогда надо наказывать рублем.

- Почему многие клубы предпочитают приглашать иностранных тренеров, как считаете?

- Как обычно, заграница нам поможет. Взять хотя бы Мостового. У него что, нет спартаковского видения футбола? Есть. Это как пример. Человек поиграл на хорошем уровне, у него свои взгляды. А тот же Абаскаль, наверное, до сих пор не понял, куда попал. Если эта система в Европе работает, не факт, что будет работать у нас. Пришел Рангник в «Локомотив» со своим штабом, и что они развили? А когда клубы будут наказывать рублем и не маленьким, они будут обращать внимание в сторону российских тренеров.

- То есть вы полностью поддерживаете идею насчет критериев отбора иностранных тренеров?

- Я бы их еще ужесточил. И для игроков тоже. Пальцев руки хватит, чтобы пересчитать легионеров, которые помогают развитию нашего футбола. Все остальные – это средние игроки, которые мешают развитию наших молодых ребят. Я бы вообще ограничил число иностранцев в команде до трех-четырех. Тогда мы будем двигаться вперед.

Елена Григорьевская