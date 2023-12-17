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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тетрадзе: Есть огромное желание тренировать в России

17 Декабря 2023 • 17:51 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Омари Тетрадзе высказался о возможной работе в России.

Специалист отметил, что в тренерской работе есть режим ожидания, и сейчас он у него такой, но при этом дал понять, что у него есть огромное желание поработать в России.

«Предложения есть, но неинтересные. Работать ради работы не хочется. Если браться за дело, то нужно добиваться каких-то результатов, чтобы у команды была перспектива», - приводит слова Тетрадзе «Чемпионат».

54-летний специалист ранее возглавлял «Анжи», красноярский «Енисей» и подмосковные «Химки». Последним его клубом был грузинский «Сабуртало», с которым он прекратил сотрудничество в сентябре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Омари Тетрадзе
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