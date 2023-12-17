Гладилин — о возможном переходе Луковича в «Спартак»: «В Сербии умеют играть в футбол»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о возможном переходе сербского нападающего ИМТ Милоша Луковича в стан «красно-белых».

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов выделить на трансфер Луковича 5,7 млн евро.

Эксперт считает, что защитник столичного клуба Срджан Бабич все расскажет тренерам об этом игроке и даст советы по возможному трансферу.

«В нынешнее время 18-летние ребята уже отлично могут показывать себя на поле, причем делать это стабильно. В Сербии умеют играть в футбол, поэтому ничего странного в таком трансфере для меня не будет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущей кампании Лукович забил девять голов и сделал одну голевую передачу в 18 матчах во всех турнирах.

«Спартак» может подписать Луковича — раскрыты детали потенциальной сделки