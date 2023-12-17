ЦСКА опубликовал в своём телеграм-канале видео, показав, как защитник Игорь Дивеев занимается по индивидуальной программе. Футболист продолжает восстановление после серьёзной травмы, полученной ещё в июльском матче за Суперкубок России.

Всего за ЦСКА Игорь Дивеев провёл 134 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт 11 голов и четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что ЦСКА ушёл на зимние каникулы на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на десять зачётных баллов.