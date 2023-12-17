Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: Если Джикия наберёт форму, то будет полезен любой команде

17 Декабря 2023 • 17:34 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о защитнике и капитане «красно-белых» Георгии Джикии, который перестал попадать в состав.

«Джикия, безусловно, очень сильный игрок. Тут вопрос в его готовности и состоянии. Если он будет в своей лучшей форме, разумеется, он будет полезен для любого клуба», — приводит слова Бушманова Rusfootball.

По мнению специалиста, никакой тренер не хочет делать свою команду слабее, поэтому Джикии нужно задавать вопросы самому себе, ему необходимо привести себя в порядок.
В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Последний раз Джикия выходил на поле в начале октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Георгий Джикия ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: Матчи за сборную Армении компенсирует отсутствие еврокубков для России
17:58 · Россия. Премьер-лига
​Боков – о тренере «Сочи» Морено: «Не думаю, что он очень превосходит наших специалистов»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал клуб, который подойдёт Мелёшину для аренды
17:51 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: Есть огромное желание тренировать в России
17:45 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о возможном переходе Луковича в «Спартак»: «В Сербии умеют играть в футбол»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал, как занимается Дивеев видео
17:34 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Если Джикия наберёт форму, то будет полезен любой команде
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Кобелев назвал три команды, которые поборются за титул РПЛ
17:26 · Россия. Премьер-лига
​Кобелев: У «Динамо» есть шансы на чемпионство
17:19 · Россия. Премьер-лига
​У Кругового спросили, хочет ли он остаться в «Зените»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Круговой: «В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство
16:33 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» исключили возвращение Педриньо
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Кобелев: «В сегодняшней ситуации приглашать иностранных тренеров недопустимо»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Ларин: У Пиняева всё впереди, никакого регресса нет
Все новости
Рекомендуем