Бушманов: Если Джикия наберёт форму, то будет полезен любой команде

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о защитнике и капитане «красно-белых» Георгии Джикии, который перестал попадать в состав.

«Джикия, безусловно, очень сильный игрок. Тут вопрос в его готовности и состоянии. Если он будет в своей лучшей форме, разумеется, он будет полезен для любого клуба», — приводит слова Бушманова Rusfootball.

По мнению специалиста, никакой тренер не хочет делать свою команду слабее, поэтому Джикии нужно задавать вопросы самому себе, ему необходимо привести себя в порядок.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Последний раз Джикия выходил на поле в начале октября.