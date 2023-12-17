​Кобелев назвал три команды, которые поборются за титул РПЛ

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

«18 туров более ровно прошли три команды. Это «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Среди них, наверное, и будет чемпион. «Спартак» лихорадит – он может выиграть у кого угодно, проиграть кому угодно. «Локомотив» – такая же ситуация, ЦСКА не хватает обоймы», - цитирует Кобелева Metaratings.

Зимние каникулы на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги проведёт «Краснодар», который в восемнадцати турах набрал 38 очков. Второе место занимает «Зенит» (36 очков), становившийся чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России продолжится в марте.