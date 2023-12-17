​Кобелев: У «Динамо» есть шансы на чемпионство

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, сохраняют ли «бело-голубые» шансы на завоевание титула чемпиона России.

«Ну, конечно. Шесть очков отрыв, конечно», - слова Кобелева приводит на своих страницах Metaratings.

На зимние каникулы «Динамо» ушло на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на четыре зачётных балла, а от «Краснодара» - на шесть.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится в марте. В первом официальном матче 2024 года соперником «Динамо» будет «Локомотив».