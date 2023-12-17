​У Кругового спросили, хочет ли он остаться в «Зените»

Защитник Данил Круговой ответил на вопрос, хочет ли он остаться в «Зените».

«Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (улыбается). Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам всё расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает», - слова Кругового приводит «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей. В них защитник отметился двумя результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.