​Круговой: «В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о питерской команде. По словам футболиста, в стане «сине-бело-голубых» молодым футболистам заиграть сложнее, чем в других командах. Круговой объясняет это наличием в составе иностранных игроков высокого уровня.

«В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодёжки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать», - цитирует Кругового «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Данил Круговой поучаствовал в 18 матчах «Зенита». В них защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров. Добавим, что команда Сергея Семака ушла на зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» отстают от «Краснодара» на два очка.