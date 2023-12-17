Балахнин: «Барьеры для иностранных тренеров? Не понимаю, для чего они нужны»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями об идее введения критериев для тренеров-иностранцев, работающих в РПЛ.

- Ходят разговоры, что для иностранных тренеров могут ввести барьер на работу в России, в виде некоторых критериев. Об этом рассказал Гаджи Гаджиев. Как думаете, должны ли учитываться какие-то критерии при назначении иностранца в российский клуб?

- Я не сторонник запретов. Не понимаю, для чего одни нужны. Лучше пойти тем путем, о котором говорил Гаджиев, - образовывать руководителей, чтобы они правильно управляли командами. Этот путь понятный. А как искусственно сделать тренера пригодным для работы в РПЛ, я не понимаю. Это нереально. Есть руководство клуба, и оно знает, кто нужен. Взять «Спартак». Я с трудом могу сказать, какой российский тренер мог бы работать в этой команде. Российские специалисты могут быть ангажированы или привязаны к агенту, агентству. Или они могут быть не самостоятельными в своих решениях. А иностранный специалист в РПЛ, как ни странно, более свободен в решениях. Яркий пример – Ивич, который пошел наперекор философии клуба, убедил, и мы видим результат.

- Не думаете, что иностранные тренеры тоже могут быть ангажированы, ведь у них есть свои агенты, свои связи?

- Безусловно. Это может быть. Поэтому руководители клубов и выбирают. Они смотрят, изучают. Тут должен быть системный подход, а не чтобы пальцем тукнуть в кого-то, мол, он где-то работал и хорошо. Подбирают наставников по многим параметрам: по философии, по воспитанию, по коммуникабельности. Все учитывается. Тут не должно быть системных вещей.

- То есть, вы считаете, что сами клубы должны этим заниматься, а не лига?

- Конечно. Каждый клуб сам понимает, что ему нужно.

- В РПЛ зависит ли результат от гражданства тренера? Может действительно легионеру сложнее его добиться?

- Я не так на это смотрю. Хороший тренер всегда будет успешен. Если человек дает результат, то почему бы не дать ему работу? Трудится в Самаре Осинькин, ну кто будет против? Но есть и обратные примеры. В «Сочи», например.

- Вам не кажется, что если число иностранных тренеров уменьшится, наша лига будет вариться в собственном соку?

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- Нельзя этого делать. Мы часто говорим о нашей российской тренерской школе. Но у нас сейчас нет сильной школы. Есть тренерская школа СССР. Но там было много республик, которые сейчас не с нами. Любая закрытая система будет умирать, если не будет новых идей, свежей крови. Надо все время брать что-то новое, то, что нам подходит.

- На днях «Сочи» возглавил испанец Морено. Он тренировал «Гранаду» и «Монако», работал в тренерском штабе сборной Испании, «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». Он соответствует уровню РПЛ?

- Видно, что это квалифицированный тренер. Хотя не факт, что он будет успешен в РПЛ. Одно дело тренировать «Монако», где есть определенный уровень футболистов, уровень комфорта. А у нас совсем все другое. Когда он с этим столкнется, будет ли готов здесь работать? Он с одним нашим судейством с ума сойдет. А сколько будет бытовых проблем?

- Тем не менее, многие клубы рискуют приглашать иностранных тренеров, которые даже не работали в России. В «Спартаке» так было, в «Динамо». Почему так происходит?

- У нас хорошие клубы. «Спартак» - именитый клуб с традициями, историей. Чем он хуже любого европейского клуба? Или «Зенит», «Динамо»? В провинции тоже есть условия, построили шикарные стадионы. Но есть особые вещи в РПЛ, своя специфика, и руководство клубов будет требовать от тренеров понимания этого.

Елена Григорьевская