Тикнизян заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о целях «железнодорожников» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Во второй части сезона можем забираться выше и выше. Мы будем максималистами — первое место. Все в этом мире возможно. Дай бог, чтобы у нас получилось», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова завершил первую часть сезона на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 31 очко в 18 турах.

Последний раз «красно-зеленые» становились чемпионами в сезоне-2017/18. Тогда командой руководил легендарный Юрий Сёмин.