​В «Локомотиве» исключили возвращение Педриньо

Атакующий полузащитник Педриньо не вернётся в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров.

«Сейчас ищем Педриньо вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду», - цитирует Педриньо «Чемпионат».

В настоящий момент Педриньо выступает на правах аренды за бразильский клуб «Америка». В своё время за «Локомотив» футболист провёл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Педриньо в 800 тысяч евро.