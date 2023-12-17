​Кобелев: «В сегодняшней ситуации приглашать иностранных тренеров недопустимо»

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на назначение Роберта Морено главным тренером «Сочи». Кобелев считает, что приглашение иностранных специалистов в нынешних реалиях является недопустимым.

«Это дело руководителей клубов. Но то, что в сегодняшней ситуации приглашают иностранцев, конечно, недопустимо. Вот всё, что я хочу сказать, не обсуждаю тренеров», - цитирует Кобелева Metaratings.

Напомним, что на зимние каникулы «Сочи» ушёл на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В восемнадцати прошедших турах команда смогла раздобыть одиннадцать зачётных баллов.

Чемпионат России продолжится в марте.