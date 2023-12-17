Ларин: У Пиняева всё впереди, никакого регресса нет

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев не оправдывает чьих-то ожиданий? Был один известный футболист, который сказал: «Ваши ожидания — ваши проблемы», — заявил Ларин «Чемпионату».

Функционер отметил, что Пиняев еще очень молодой, поэтому у него еще все впереди. По мнению Ларина, у 19-летнего игрока нет никакого регресса, он продолжает расти.

В нынешней кампании Пиняев появился на поле в 25 матчах с учетом всех турниров, стал автором двух голов и записал в свой актив пять ассистов.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.