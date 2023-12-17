​Каряка считает, что Осинькин мог бы возглавить «Спартак»

Экс-футболист сборной России Андрей Каряка отметил уровень рулевого «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

По словам Каряки, Осинькин хорошо работает с молодыми футболистами, а также ставит атакующий футбол. Каряка отметил, что его не удивит попадание Осинькина в топовый клуб чемпионата России.

«Всегда на слуху «Спартак». Там любят комбинационный футбол, много атаковать. Мне кажется, он бы мог попробовать свои силы там. Возможно, даже в сборной», - цитирует Каряку Metaratings.

После первой части сезона «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место (30 очков), а «Крылья Советов» - шестое (29 очков).