​Агент Селюк – о Вере: «Таких футболистов я привезу за 15 копеек пучок»

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не нужен «Локомотиву». По мнению Селюка, аргентинец не является по-настоящему сильным футболистом.

Ранее появилась информация о том, что переход 26-летнего Веры в «Локомотив» сорвался.

«Вера головой вообще не играет. Играет на чистых мячах, на отскоках. Да, с мячом он хорошо обращается, но он не стоит миллионы. Он игрок для «Оренбурга». Для «Оренбурга» нормально, но не за миллионы. Таких футболистов я привезу за 15 копеек пучок», - цитирует Селюка Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Лукас Вера провёл 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают аргентинца в 3 миллиона евро.

​Вера ещё может перейти в «Локомотив» - источник