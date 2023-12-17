Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Селюк – о Вере: «Таких футболистов я привезу за 15 копеек пучок»

17 Декабря 2023 • 15:46 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не нужен «Локомотиву». По мнению Селюка, аргентинец не является по-настоящему сильным футболистом.

Ранее появилась информация о том, что переход 26-летнего Веры в «Локомотив» сорвался.

«Вера головой вообще не играет. Играет на чистых мячах, на отскоках. Да, с мячом он хорошо обращается, но он не стоит миллионы. Он игрок для «Оренбурга». Для «Оренбурга» нормально, но не за миллионы. Таких футболистов я привезу за 15 копеек пучок», - цитирует Селюка Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Лукас Вера провёл 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают аргентинца в 3 миллиона евро.

Вера ещё может перейти в «Локомотив» - источник

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк Оренбург Лукас Вера ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Каряка считает, что Осинькин мог бы возглавить «Спартак»
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Агент Селюк – о Вере: «Таких футболистов я привезу за 15 копеек пучок»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Луценко пока не планирует завершать карьеру
15:18 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» поделилось планами на зимние сборы
15:09 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мантуан: «Без еврокубков сложно»
14:52 · Россия. Премьер-лига
«Купила классный пуховик на зиму, но пока не скучаю по нему»: супруга Карпина поделилась фото в купальнике с отдыха
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин назвал лучших игроков сезона РПЛ – они не из «Зенита»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Игроков «Зенита» проверили на допинг
14:42 · Россия. Премьер-лига
Сергеев или Соболев: Быстров сделал выбор 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сперцяна можно назвать лидером «Краснодара»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе Вендела
14:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, почему Морено возглавил «Сочи»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Абаскаля надо убирать»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
13:34 · Россия. Премьер-лига
Фролов оценил выступление «Крыльев Советов» в первой части сезона
Все новости
Рекомендуем