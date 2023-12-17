​Луценко пока не планирует завершать карьеру

Находящийся без клубной прописки нападающий Евгений Луценко пока что не планирует вешать бутсы на гвоздь. По словам 36-летнего футболиста, он рассчитывает найти себе команду в обозримом будущем.

«Сейчас есть предложения от клубов, но жду подходящего. Завершение карьеры? Буду стараться найти команду, а там как получится», - цитирует Луценко «Чемпионат».

Отметим, что Луценко находится без команды с лета после ухода из тульского «Арсенала».

Всего в Российской премьер-лиге Евгений Луценко провёл 222 матча. В них нападающий забил 44 гола и отдал 22 результативных паса на партнёров.