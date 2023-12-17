Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого этапа чемпионата России и разъяснил, от чего будет зависеть выступление команд на втором этапе.

- На мой взгляд, расположение команд в верхней части таблицы закономерно. Все они хорошо укомплектованы. У «Краснодара», может, и не два состава, но всё равно крепкая скамейка. Это клубы, у которых сильные и стабильно работающие тренеры. У этих команд нет явных срывов по качеству игры и, соответственно, по результатам. С положительной точки зрения удивил «Пари НН» – качеством игры и заслуженным местом в середине таблицы. То же самое – «Факел» с приходом Ташуева.

В зимний период у клубов из верхней части таблицы многое будет зависеть не столько от подготовки на сборах, так как она всеми тренерами там уже проводилась летом, сколько от трансферной кампании. От того, останутся ли Вендел, Кордоба, Сперцян, кто заменит их в случае ухода. На примере «Динамо» мы видим, что оно не заметило потери бойца в лице Захаряна. Не скажу, что он являлся прямо совсем уж системообразующим игроком команды, но одним из лидеров «Динамо» точно был. И Личка нашёл способ компенсировать потерю Захаряна, сохранив баланс. Во многом это достигается за счёт универсализма футболистов – тот же Фомин может играть как центрального полузащитника, так и центрального защитника.

Ещё хотелось бы обратить внимание на то, что концовка первой части чемпионата ознаменовалась скандальными удалениями и дисквалификациями, не связанными с игровыми эпизодами. Я имею в виду инциденты с участием Галактионова, Карпина, Абаскаля, Кордобы. Считаю, нужно внести определённые изменения в регламент, чтобы было чётко понятно, за что арбитры должны показывать красные карточки и за что не должны давать их. В частности, чтобы имелось однозначное понимание, как трактовать различные жесты и высказывания. В таких ситуациях не должно быть вилок, – заключил Щербаченко.

Турнирную таблицу Российской премьер-лиги можно посмотреть здесь.