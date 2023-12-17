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​«Динамо» поделилось планами на зимние сборы

17 Декабря 2023 • 15:18 Комментировать

«Динамо» сообщило о планах команды на зимнее межсезонье. Команда выйдет из отпуска 11 января, после чего футболисты пройдут обследование и отправятся на зимние сборы.

Первый сбор «Динамо» проведёт в Катаре с 13 по 25 января. В рамках этого этапа подготовки команда Марцела Лички планирует провести один товарищеский матч.

Второй и третий сборы «Динамо» проведёт в Турции, их даты – с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля. На втором сборе планируется шесть товарищеских матчей, а на третьем – четыре.

Пресс-служба «Динамо» отмечает, что количество игр может измениться. Имена соперников будут объявлены позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва
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