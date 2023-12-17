Игрок «Зенита» Мантуан: «Без еврокубков сложно»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан поделился комментарием об отстранении российских команд от участия в европейских турнирах.

«Конечно, без еврокубков сложно, особенно когда по всем спортивным показателям ты полностью заслужил право там выступать. Очень жаль, что пока что мы этой возможности лишены», — цитирует Мантуана «РБ Спорт».

В текущей кампании 22-летний бразилец принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив три голевых паса.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Лидером РПЛ является «Краснодар» — в копилке команды 38 баллов.